Anlı'ya tepki göstermek için Zazaca konuşan vekil, meclisi karıştırdı

GENEL Kurulu'da söz alan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir,A TV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da Zazaca konuşan bir kadının yayından alındığını öne sürerek, kürsüden Zazaca konuşma yaptı. Meclis Başkanvekili Levent Gök, konuşmasını Türkçe yapması konusunda Aydemir'i uyardı. AK Parti, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri de HDP'li Aydemir'in Zazaca konuşmasına tepki gösterdi.

"ZAZACA DA BİZİM, KÜRTÇE DE BİZİM"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Aydemir'in iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü. RTÜK Kanunu'na göre bir programda başka bir dilde konuşulduğunda çeviri yapılması gerektiğine dikkat çeken Muş, Müge Anlı'ya telefonla bağlanan kadının anlattıkları çeviri yapılamadığı için yayından alındığını, bundan 'Zazacaya düşmanlık' gibi bir anlam çıkarılamayacağını söyledi. Muş, "Zazaca da bizim, Kürtçe de bizim" dedi.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE ZAZALARA BİRÇOK HAK VERİLMİŞTİR"

AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek ise bölgesinde çok sayıda Zaza yaşadığını belirterek, "Zazalar bu ülkenin çimentosudur. AK Parti döneminde Zazalara birçok hak verilmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında, Siverek'ten canlı yayına bağlanan kadın Zazaca konuşmuştu. Stüdyodaki konuk yanıt verirken, konuşmaları çevirebileceğini söylemiş ama önce sesi biplenmiş, sonra konuşma kesilmişti. Yapılan yayında, programa konuk olan kişi söylediklerini çevirmeden önce "Zazaca konuşabiliyor muyum?" sorusu ise dikkat çekmişti. Programda bulunan kişi "söyleneni çevirebilirim" demesinin üzerine Anlı, "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin bir anlamı yok" demişti.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve AK Parti eski Milletvekili Eşref Taş Zaza Dernekler Federasyon Genel Başkan Muharrem Alan, kısa sürede tepkilerin odağında olan Müge Anlı'nın özür dilemesini gerektiğini söylemişti. Konu hakkında canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, "Özür dile' diyorlar, ben özür dilemem. Neden dilemem biliyor musunuz; çünkü bir şey söylemedim." diyerek kendisini savunmuştu.