Anlaşma sağlandı, protokol turları başladı! İlk adım

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için prensipte anlaşmaya vardı. 4 parti Perşembe günü ittifak protokol imzalayacak.
AKŞENER KARAMOLLAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
İTTİFAK PROTOKOLÜNÜ KONUŞTULAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşmenin yarın açıklanması beklenen ittifak protokolü ile ilgili olduğu belirtiliyor.
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