Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Anketten çıkan sürpriz sonuç!

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Çalışmaları Merkezi her yıl düzenli olarak yaptığı 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algılamaları Araştırması'nın bu yılki raporunu yayımladı. 26 ilde, bin kişiyle Haziran ayı içerisinde yapılan görüşmelere dayanan raporda kamuoyunun güncel Türk dış politika meselelerine bakışı, tercih ve değerlendirmeleri yer alıyor

Anketten çıkan sürpriz sonuç!

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Çalışmaları Merkezi her yıl düzenli olarak yaptığı 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algılamaları Araştırması'nın bu yılki raporunu yayımladı. 26 ilde, bin kişiyle Haziran ayı içerisinde yapılan görüşmelere dayanan raporda kamuoyunun güncel Türk dış politika meselelerine bakışı, tercih ve değerlendirmeleri yer alıyor

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:35
Anketten çıkan sürpriz sonuç!
banner404

En önemli mesele terör

RAPORDAN çıkan neticeler şöyle: Rapora göre araştırmaya katılanların yüzde 86.5'i dış politikaya dair dair haberleri televizyonlardan alıyor. Katılanların yüzde 44'üne göre Türk dış politakasının en önemli meselesi terörle mücadele, yüzde 24.6'sına göre ise Suriye... Yüzde 8 ise en önemli meselenin İsrail ilişkileri olduğunu düşünüyor. AB ilişkilerinin en önemli mesele olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 6.5, en önemli meselenin ABD ilişkileri olduğunu düşünenler ise yüzde 4.1... Mültecileri ise yüzde 3.6'lık bir bölüm ciddi bir dış politika meselesi olarak görüyor.

'En aktif Cumhurbaşkanı'

- 'Türkiye'de dış politikayı hangi kurum yada kurumlar yapar?' sorusuna ise yüzde 69.2 'Cumhurbaşkanı' cevabını vermiş. Yüzde 37.3'üne göre Dışişleri Bakanlığı, yüzde 24.3'e göre ise Genelkurmay Başkanlığı...

- Araştırmaya katılanların yüzde 67.2'sine göre Türkiye'de dış politikanın yürütülmesinde en aktif kurum Cumhurbaşkanlığı, yüzde 34'üne göre ise hükümet... Yüzde 17.3 ise Başbakan'ın, yüzde 10.2 ise Cumhurbaşkanı danışmanlarının aktif olduğunu düşünüyor.

- Yüzde 62.2'lik bir kesim daha güçlü bir Türk dış politikası için diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin düzeltilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor. Askeri güç kullanımına ağırlık verilmesi gerekenlerin oranı ise yüzde 7.8...

'En yakın dost Azerbaycan, en tehlike ABD'

- Araştırmada görüşü sorulanların yüzde 71.3'üne göre Türkiye'nin en yakın dostu Azerbaycan. Onu yüzde 2.2 ile Pakistan takip ediyor. Ardından 1.9 ile Katar var. KKTC'nin Türkiye'nin en yakın dostu olduğunu düşünenler ise 1.8 oranında... Geçen yıl bu oran yüzde 2, önceki yıl ise 8.9 olarak raporda yer alıyor.

- Yine rapora göre ABD'nin Türkiye'nin en yakın dostu olarak görenler 2013'te yüzde 7.4 iken bu oran 2015'te yüzde 5.9'a, 2016'de 2.6'ya, 2017'de de yüzde 0.6'ya düşmüş. Aynı konuda Suudi Arabistan'a dair oran 2016'da yüzde 2.4 iken bu yıl yüzde 0.2 olmuş...

- Araştırmaya katılanların yüzde 66.5'ine göre Türkiye için en büyük tehdit oluşturan ülke ABD, yüzde 37'sine göre İsrail, yüzde 24'üne göre ise AB ülkeleri... Rusya'yı en büyük tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 18.5... Yüzde 8.4 ise Türkiye'ye yönelik herhangi bir ülkenin tehdit oluşturmadığı görüşünde...

'AB üyeliği hayal'

- Araştırmaya katılanların yüzde 51.7'si 15 Temmuz darbe girişiminin Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Yüzde 24.5'ine göre ise etkiler olumlu oldu.

- Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor musunuz?' sorusuna ise yüzde 51.6 'hayır' cevabı vermiş. Yüzde 48.4 ise 'evet' diyor.

- 'Türkiye kaç yıl sonra AB'ye üye olabilir?' sorusuna yüzde 81.3 'hiçbir zaman' cevabını vermiş.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AnketAnket Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim