Anketten çıkan sürpriz sonuç!

En önemli mesele terör

RAPORDAN çıkan neticeler şöyle: Rapora göre araştırmaya katılanların yüzde 86.5'i dış politikaya dair dair haberleri televizyonlardan alıyor. Katılanların yüzde 44'üne göre Türk dış politakasının en önemli meselesi terörle mücadele, yüzde 24.6'sına göre ise Suriye... Yüzde 8 ise en önemli meselenin İsrail ilişkileri olduğunu düşünüyor. AB ilişkilerinin en önemli mesele olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 6.5, en önemli meselenin ABD ilişkileri olduğunu düşünenler ise yüzde 4.1... Mültecileri ise yüzde 3.6'lık bir bölüm ciddi bir dış politika meselesi olarak görüyor.

'En aktif Cumhurbaşkanı'

- 'Türkiye'de dış politikayı hangi kurum yada kurumlar yapar?' sorusuna ise yüzde 69.2 'Cumhurbaşkanı' cevabını vermiş. Yüzde 37.3'üne göre Dışişleri Bakanlığı, yüzde 24.3'e göre ise Genelkurmay Başkanlığı...

- Araştırmaya katılanların yüzde 67.2'sine göre Türkiye'de dış politikanın yürütülmesinde en aktif kurum Cumhurbaşkanlığı, yüzde 34'üne göre ise hükümet... Yüzde 17.3 ise Başbakan'ın, yüzde 10.2 ise Cumhurbaşkanı danışmanlarının aktif olduğunu düşünüyor.

- Yüzde 62.2'lik bir kesim daha güçlü bir Türk dış politikası için diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin düzeltilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor. Askeri güç kullanımına ağırlık verilmesi gerekenlerin oranı ise yüzde 7.8...

'En yakın dost Azerbaycan, en tehlike ABD'

- Araştırmada görüşü sorulanların yüzde 71.3'üne göre Türkiye'nin en yakın dostu Azerbaycan. Onu yüzde 2.2 ile Pakistan takip ediyor. Ardından 1.9 ile Katar var. KKTC'nin Türkiye'nin en yakın dostu olduğunu düşünenler ise 1.8 oranında... Geçen yıl bu oran yüzde 2, önceki yıl ise 8.9 olarak raporda yer alıyor.

- Yine rapora göre ABD'nin Türkiye'nin en yakın dostu olarak görenler 2013'te yüzde 7.4 iken bu oran 2015'te yüzde 5.9'a, 2016'de 2.6'ya, 2017'de de yüzde 0.6'ya düşmüş. Aynı konuda Suudi Arabistan'a dair oran 2016'da yüzde 2.4 iken bu yıl yüzde 0.2 olmuş...

- Araştırmaya katılanların yüzde 66.5'ine göre Türkiye için en büyük tehdit oluşturan ülke ABD, yüzde 37'sine göre İsrail, yüzde 24'üne göre ise AB ülkeleri... Rusya'yı en büyük tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 18.5... Yüzde 8.4 ise Türkiye'ye yönelik herhangi bir ülkenin tehdit oluşturmadığı görüşünde...

'AB üyeliği hayal'

- Araştırmaya katılanların yüzde 51.7'si 15 Temmuz darbe girişiminin Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Yüzde 24.5'ine göre ise etkiler olumlu oldu.

- Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor musunuz?' sorusuna ise yüzde 51.6 'hayır' cevabı vermiş. Yüzde 48.4 ise 'evet' diyor.

- 'Türkiye kaç yıl sonra AB'ye üye olabilir?' sorusuna yüzde 81.3 'hiçbir zaman' cevabını vermiş.