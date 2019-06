Anket şirketinden 23 Haziran değerlendirmesi: Fark açılacak

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun kararıyla tekrar yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalırken, araştırma şirketlerinden seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Ruşen Çakır'ın programında 23 Haziran'da CHP ile AK Parti arasındaki oy farkının açılacağını söyledi. Ağırdır, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararını da "AK Parti'nin kaybettiği an" olarak değerlendirdi. Türkiye'de insanların siyasete müdahale edebildiği tek mekanizmanın seçim olduğunu belirten Ağırdır, "Siz o seçimde insanların kararlarını farklı yöntemlerle hukuki gerekçe olsa da herkes biliyor ki siyasi baskıyla kararı iptal ettirmişsiniz. Bunun toplumun adalet ve vicdanını etkilememesi mümkün değil. O andan itibaren bile AK Parti kaybetti" dedi.

KONDA ANKET AÇIKLAYACAK

Ağırdır, KONDA'nın perşembe günü İstanbul anketini açıklayacağını duyurarak 23 Haziran'la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:"31 Mart seçimlerinde her 100 kişiden 17'si sandığa gitmedi, 3'ünün oyları iptal oldu, 39'u Ekrem Bey'e, 39'u Binali Bey'e oyunu verdi. Bizim bütün araştırmalarımıza göre Ekrem Bey alt sınır olarak yine 39'dan başlıyor, Binali Bey'de 10'luk bir kayıp var. Binali Bey'e oy veren her 39 kişinin 10'unun adalet duygusu zedelenmiş durumda.Binali Bey 29'dan başlayacak ve muhakkak o 10 kişiden ikna edemeyecekleri olacak. Bunları yaptığımız ölçümlerle söylüyorum. Sandığa gitmeyen her 17 seçmenden 11'i siyasetle ilgisi olmayan, gazetelerin sadece spor sayfalarını okuyan ve siyasetteki hiçbir aktörü beğenmeyenler."Siyasete ilgisiz kitle açısından Türkiye'nin 7 Haziran ve 1 Kasım'da yaşadığı bir deneyim olduğunu ifade eden Ağırdır, şunları söyledi:"O zaman o patlayan bombalar, meydanlarda yaşananlardan dolayı o insanların beşi istikrar umuduyla, kaostan kaçınmanın umuduyla AK Parti'ye oy verdiler. Ama bu sefer kaosun karmaşanın üretileceği bir pozisyona insan seçmiyoruz. Yerel yönetime başkan seçiyoruz. Üstelik bu kez daha disiplinli bir hayat imal eden ve giderek ekonomi ve siyaset dahil her alanı disiplinle yönetmeye çalışan bir iktidara karşı, karşı tarafa yönelecekler. Eğer sandığa gelirlerse."

"ARA AÇILACAK"

Ağırdır, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne yönelik "Çoğunluk bizde" ifadelerini de "yenilginin kabulü" olarak değerlendirdi.AK Parti mekanizmasının felç olduğuna dikkat çeken Ağırdır, şöyle devam etti:"İki somut örneği var. İki bacağı var onlar da felç oldu. İlki AK Parti örgütü. 12 Eylül'den sonra dayanışma temelli başlamış giderek siyasallaşan bir yapı olan örgüt, gündelik hayatın tüm sorunlarından haberdar oluyordu ve bu sorunlara cevap üretiyordu. Şimdi bu örgütün yerinde çıkar amaçlı olan ya da reise biat etmesi beklenen bir örgüt var. Gönülden kapı kapı dolaşan bir örgüt yok artık.İşin bir de devlet tarafı var. Başkanlık denilen sisteme geçtik ama şimdi anlaşılıyor ki bu sistemin mimari bir tasarımı daha yok. Her gün yapbozlara sistem kurulmaya çalışıyor ama dolayısıyla bürokrasi çalışmıyor. Saray'ın her türlü beslenme damarları tıkanmış durumda. Dolayısıyla artık bir çöküşün ve kaybetmenin başlangıcı bu.İşin ideolojik boyutu da var. Çok ciddi bir şekilde muhafazakâr dünya gerçekten böyle bir fırsatın nasıl heba edildiğini, bir arada yaşamak olarak yola çıkıp da var olan bütün düzenleri ve kuralları bozarken tümüyle kaotik bir durumun ortaya çıktığını tartışıyor. Dolayısıyla ciddi bir güç kaybı ve çözülme var. Bunun da seçmene ciddi bir yansıması var."