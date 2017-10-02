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Ankaralılar dikkat! Valilik açıkladı, yasaklandı

Valilikçe il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda, ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yapılması yasaklandı

Ankaralılar dikkat! Valilik açıkladı, yasaklandı

Valilikçe il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda, ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yapılması yasaklandı

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:41
Ankaralılar dikkat! Valilik açıkladı, yasaklandı
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ANKARA genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda  ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve buna  benzer toplu etkinlikler yasaklandı. 
 
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara'daki toplantı ve  gösteri yürüyüşleri yasağına ilişkin bilgi verildi.
 
Açıklamada, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde  kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen, işe geri dönme talebiyle açlık grevi  yaptıkları sırada gözaltına alınan ve tutuklanan DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi  (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek, tutuklanmalarını  protesto etmek amacıyla, 24 saat esasına göre Ankara'nın muhtelif yerlerinde,  parklarında açlık grevi, oturma eylemi düzenleneceğine yönelik istihbarat  alındığı ifade edildi.
 
Bu tür eylemlerin, vatandaşların parkları yoğun olarak tercih etmeleri  nedeniyle çevreye rahatsızlık verebileceği vurgulanan açıklamada, terör örgütü  DEAŞ ve benzeri örgütlerin, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem  yapabileceği, böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin de  değerlendirildiğine dikkat çekildi.
 
Açıklamada, söz konusu nedenle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma  açık alanlarda, ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı,  konser ve buna benzer toplu etkinliklerin, İl İdaresi Kanunu, Toplantı ve Gösteri  Yürüyüşleri Kanunu ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince  yasaklandığı bildirildi.
 
Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleriyle ilgili  kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde yasal işlem yapılacağı kaydedildi.
 

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Ankaralılar
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