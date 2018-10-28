Ankara’daki vahşetin zanlısı yakalandı!

Sabah saatlerinde Doğantepe Mahallesi'ndeki ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu görenler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede çocuğun üzerinde Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elselim ile en son irtibata geçen kişi olduğu belirlenen İ.G'ye (17) ulaştı.

Gözaltına alınan İ.G, maktulü akşam saatlerinde alarak arkadaşı H.Y. (17) ile olay yerinde buluşturduğunu anlattı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y'nin taşla kafasına vurduğu Elselim'i öldürdüğünü öne süren İ.G, olay yerinden korkarak kaçtığını savundu.

Daha sonra H.Y'nin kendisini olay yerine çağırdığını ve araba çalacağını söylediğini iddia eden İ.G, kendisiyle gelmesini isteyen H.Y'nin talebini reddettiğini söyledi.