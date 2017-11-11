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Ankara'nın yeni başkanını Külliye'de kabul etti, ilk talimatı verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yla Külliye'de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'ye benzer bir projenin Ankara'ya da yapılması için talimat verdi

Ankara'nın yeni başkanını Külliye'de kabul etti, ilk talimatı verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yla Külliye'de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'ye benzer bir projenin Ankara'ya da yapılması için talimat verdi

11 Kasım 2017 Cumartesi 08:29
Ankara'nın yeni başkanını Külliye'de kabul etti, ilk talimatı verdi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası öncesinde  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Mustafa Tuna'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Tuna ile bir süre görüşen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanını makam aracına alarak şûranın yapıldığı konferans salonuna geçti. Erdoğan, şurada yaptığı konuşmanın ardından da bir süre Tuna ile görüştü.

"ANKARA'YA DA  AKM'YE BENZER PORJE YAPIN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı, önceki gün milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu görüşmeden söz etti. Erdoğan,  AK Parti'nin 16  Ankara milletvekilinin de bulunduğu toplantıda,  İstanbul'da tanıtımını bizzat yaptığı  Atatürk Kültür Merkezi ( AKM ) projesini hatırlatarak, bu konudaki kararlılığını vurguladı.  Cumhurbaşkanı,  İstanbul  AKM 'ye benzer bir projeyi  Ankara'da bulunan  AKM alanında da hayata geçirmek istediklerini belirterek, bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Eski hipodromda bulunan  AKM için 4 proje olduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan biri üzerinde yoğunlaşıp hayata geçireceklerini kaydetti.

AKM, CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA YETİŞTİRİLECEK

Gazete  Habertürk'ten  Volkan Yanardağ'ın haberine göre;  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu  Atatürk'ün 100'üncü doğum günü etkinlikleri kapsamında  29 Ekim 1981'de  Kenan Evren tarafından temeli atılan  AKM, Cumhuriyet'in sembolü olarak planlandı. Son dönemde fuar alanı olarak kullanılan binada, illerin tanıtım günleri düzenleniyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e yetiştirilmesi planlanan  AKM 'nin en kısa sürede projelendirilip yapımına başlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AkmMustafa TunaRecep Tayyip ErdoğanAnkaraPolitikaGüncel
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