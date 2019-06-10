Ankara, İzlanda'da yaşananlara tepkili: Özür bekliyoruz

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki rakibi İzlanda ile yapacağı maç için gittiği İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmesi iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu. Takım kaptanı Emre Belözoğlu’na, muhabirlere açıklama yaptığı sırada, İzlandalı bir taraftarın tuvalet fırçası uzatması da ayrıca tepki çekti.

Türkiye, Oslo elçiliği aracılığıyla İzlanda’ya nota verirken, notada, A Milli Futbol Takımı’nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekilirek, söz konusu davranış kınandı.

'TARİFİ MÜKÜN DEĞİL, ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ'

Yaşanan olayı AK Partili milletvekilleri Sputnik’e değerlendirdi. TBMM Türkiye-İzlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yapılanın ne sportmenliğe ne insanlığa ne centilmenliğe ne de misafirperliğe uyduğunu ifade ederken, “Tarifi mükün değil, şiddetle protesto ediyoruz, kınıyoruz” diye konuştu.

Subaşı, İzlanda Ankara Fahri Konsolosluğu’na da tepkisini bizzat ileteceğini kaydederek, “Bunun hiçbir şekilde tevili, kabul edilebilirliği, aması olamaz. Hoş olmayan, şık olmayan, her türlü insani ilişkilere, centilmenliğe, sportmenliğe aykırı bir davranış. Bunu hiçbir şekilde yumuşatmamız, görmezlikten gelmemiz söz konusu olamaz” dedi.

İzlanda’dan özür beklediklerini vurgulayan Subaşı, “Bu yanlıştan dönerler; devletimizinden, milletimizden, spor camiamızdan, milli takımızıdan, inşallah statta iyi ağırlar bizi, özür dilerler. Özür bekliyoruz” diye konuştu.

'FİFA VE UEFA GÖREVE'

AK Partili Subaşı, UluslararasıFutbol Federasyonları Birliği (FİFA) ve UEFA Uluslararası Ligi’ni de göreve çağırdıklarını ifade ederek, “Bu şık değil. Bunlar terörist değil, bunlar bir devletin sporcuları, resmi lisanslı, defalarca milli olmuş belli bir takımı temsil eden sporcular” dedi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU VEKİL ÖZALAN: SAKİN OLUP İŞİMİZİ YAPMAK BİZİM BİRİNCİ GÖREVİMİZ

AK Parti İzmir Milletvekili, eski milli futbolcu ve teknik direktör Fehmi Alpay Özalan da, “Ne uluslararası hukuka uyan ne de sportmenliğe yakışan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Türkiye tarafından İzlanda’ya verilen notayı anımsatan Özalan, “Milli takım forması giymiş kim olursa olsun, özellikle de kaptanımıza yapılan bu hakarete kesinlikle sessiz kalmayız. Buna gereken cevabı sahada arkadaşlarımız da verecektir, galibiyetle. Hem sahada hem masa başında ne gerekiyorsa cevabı verilecektir” dedi.

Özellikle milli takım kaptanı Emre Belözoğlu’na yapılan saygısızlığın son derece “çirkin” olduğunu ifade eden Özalan, olayın takipçisi olacaklarını, hukuken gereği ne ise yapılacağını vurguladı.

Özalan, daha önce de buna benzer olaylar yaşadıklarını ifade ederken, “Gittiğimiz bazı ülkelerde özellikle girişte sıkıntılar çok yaşadık, saygısızlık, hakaret çok gördük. Ancak ben inanıyorum ki hem teknik ekibimiz hem de futbolcu arkadaşlarımız olumlu bir şekilde motive olup sahada cevabını verecektir çünkü biz hep böyle yaptık, gereken cevabı futbolcular olarak sahada verdik” dedi.

Milli takımın son dünya şampiyonu Fransa’ya karşı elde ettiği galibiyete vurgu yapan Özalan, karşılaşmalardan önce yaşanan bu tür olayların motivasyon kırmaya yönelik hareketler olduğunu kaydederken, sükunet çağrısında bulundu.

“Sakin olmak lazım. Sakin olup işimizi yapmak bizim birinci görevimiz olması lazım” diyen eski milli futbolcu, AK Parti milletvekili Özalan, oyunculara destek olmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzlanda’da olacağını da belirtti.