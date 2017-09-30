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Ankara düğmeye bastı! Barzani'ye para yok!

"Muhatabımız artık Erbil değil Bağdat" diyen Ankara, Barzani'nin para musluklarını kesmek için düğmeye bastı. Kukla devlet piyonlarına nakit akışı durduruldu

Ankara düğmeye bastı! Barzani'ye para yok!

"Muhatabımız artık Erbil değil Bağdat" diyen Ankara, Barzani'nin para musluklarını kesmek için düğmeye bastı. Kukla devlet piyonlarına nakit akışı durduruldu

30 Eylül 2017 Cumartesi 10:27
Ankara düğmeye bastı! Barzani'ye para yok!
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BARZANİ'NİN referandum kararı sonrası Türkiye, yaptırımları bir bir devreye sokuyor. Uçuş yasağı ve Habur adımları ile birlikte “Muhatabımız Bağdat” diyen Ankara, bu kapsamda Erbil’e nakit akışını da durdurdu. Erbil’e nakit akışı, sadece Türkiye üzerinden yapılan ödemelerde kesildi. Bununla beraber Erbil yönetimiyle iş yapan firmaların ticari alışverişlerini engelleyen herhangi bir adım bulunmuyor. Erbil’e Habur’daki ticaretten aktarılan pay ise kesilemedi. Habur’dan yapılan ticaretten Kuzey Irak Yönetimine aktarılan payın merkezi hükümete devri gündeme gelmişti. Ancak edinilen bilgiye göre Habur’un karşısındaki muhatap değişmediği için, geçişlerdeki ödemeler kapıda Barzani memurlarına yapılmaya devam ediyor. Sınır kapısı çevresinde Irak güçleri ile Barzani’ye bağlı Peşmerge arasında çatışma riskine karşı güvenlik önlemleri artırılırken, yine Türk askeri tarafından bir süredir Peşmerge güçlerine verilmekte olan askeri eğitim programları da tamamen durduruldu.
 
BAZI ZORLUKLAR VAR 
Türkiye’nin yaptırım kararlarını uygulamasında, Kuzey Irak’ta iş yapan ve buralarda Türklere ait işletmelerde çalışan vatandaşlarının bulunması ve Irak’a yönelik tüm sevkiyatlarda Türkiye sınırları boyunca tek muhatabın Erbil yönetimi olması Türkiye açısından yaptırım adımlarını zorlaştırıyor. Türkiye, kapılarını kapatması halinde tüm Irak’a yönelik sevkiyat kesileceğinden alternatifler devreye girinceye kadar mevcut durumu kontrollü olarak muhafaza edecek. Halen bu zorlukları aşmak üzere neler yapılabileceğine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bağdat yönetimiyle işbirliği halinde çok da uzun olmayan bir süreçte Erbil’e yönelik her türlü yaptırımın peyderpey devreye sokulacağı belirtiliyor.
 
PETROLDE İLK ADIM 
Tahran, İranlı şirketlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden çift yönlü petrol ürünü sevkiyatını geçici olarak yasakladı. Tasnim haber ajansında yeralan açıklamada “Karayolları ve Ulaştırma Kurumu tarafından yayınlanan bir yönetmelikle IKBY’de yaşanan son gelişmelerin ardından İran’ın IKBY’den ve IKBY’ye petrol ürünleri sevkiyatını geçici olarak yasaklandı” denildi. Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi arasında önceki gün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye’nin petrol ihracatı konusunda sadece Bağdat yönetimini muhatap alacağını duyurmuştu. Ankara, Kerkük’ten Ceyhan’a ulaşan petrol boru hattında henüz kesintiye gitmedi.
 
BİR REST DAHA 
Irak’ı bölecek kukla devlet ilanı için korsan referandumdan vazgeçmeyen Mesud Barzani yönetimi, havalimanlarını ya da sınır kapılarını Bağdat yönetimine teslim etmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamaya Irak Savuma Bakanlığı’ndan cevap geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Irak güçleri, IKBY’nin Türkiye ve İran’a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor. Sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesi komşu ülke (Türkiye ve İran) ve ilgili taraflarla kooridinasyonlu şekilde yapılak. Söz konusu uygulamada hiçbir gecikme yok” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakBarzani
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