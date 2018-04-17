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Ankara'da sıcak gündem! İyi Parti seçimlere girebilecek mi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlerin Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 26 Ağustos 2018'de yapılması halinde İyi Parti'nin yarış dışı kalacağını söyledi

Ankara'da sıcak gündem! İyi Parti seçimlere girebilecek mi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlerin Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 26 Ağustos 2018'de yapılması halinde İyi Parti'nin yarış dışı kalacağını söyledi

17 Nisan 2018 Salı 16:49
Ankara'da sıcak gündem! İyi Parti seçimlere girebilecek mi?
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Özel, Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos 2018 günü seçim yapılırsa İyi Parti'nin bu seçime giremeyeceğini dile getirdi.

"İYİ PARTİ 6. AYINI DOLDURMADI"

Habertürk TV yayınında CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım." dedi. 26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İyi Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "Vatandaşımız endişe etmesin, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Koltuklarından korkanlar ise endişelerine devam etsinler" dedi.

Koncuk, "B ve C planlarınız Saadet Partisi ile ittifak ya da mevcut bir partinin çatısı altında seçime girmek mi" sorusuna "Başkanlık divanımız karar verecek. Seçime girmemizin önünde hiç bir engel tanımıyoruz" yanıtını verdi. Koncuk, CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel'in İYİ Partinin seçimlere giremeyeceğine ilişkin değerlendirmesi sonrasında şöyle konuştu: "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2011 genel seçimleri öncesinde Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan'ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla milletvekili genel seçimlerine YSK kararıyla katıldılar.

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Anahtar Kelimeler:
CHPÖzgür ÖzelDevlet BahçeliİYİ Parti
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