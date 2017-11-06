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Ankara'da 'Mustafa Tuna' dönemi

Melih Gökçek'ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde seçim yapıldı. Sandıktan ilk turda AKP'nin adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna çıktı. Mustafa Tuna bu sonuçla, 2019'da yapılacak seçimlere kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı

Ankara'da 'Mustafa Tuna' dönemi

Melih Gökçek'ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde seçim yapıldı. Sandıktan ilk turda AKP'nin adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna çıktı. Mustafa Tuna bu sonuçla, 2019'da yapılacak seçimlere kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:38
Ankara'da 'Mustafa Tuna' dönemi
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CUMHURBAŞKANI ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği 6 isimden birisi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 28 Ekim günü yaptığı basın toplantısında “Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı’nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum.” diyerek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.
KOLTUĞU İÇİN 3 ADAY BELİRLENMİŞTİ
Önceki günde AKP’de “Melih Gökçek’in yerine kim gelsin?” yoklaması yapılmış ve sandıktan sırasıyla Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk çıkmıştı. AKP ise Melih Gökçek'ten boşalan koltuk için Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı aday göstermişti.
YENİ BAŞKAN MUSTAFA TUNA
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan seçimde, sandıktan beklendiği gibi AKP’nin adayı Mustafa Tuna çıktı. Bu sonuçla Tuna Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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Son Güncelleme: 06.11.2017 16:23
Anahtar Kelimeler:
AkpAnkara Büyükşehir BelediyesiMelih Gökçek
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