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Ankara'da korkutan deprem

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNDEM 20.08.2019, 23:10 Enes Subaşı
Ankara'da korkutan deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 22.11’de merkez üssü Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.70 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.

#Kahramankazan #deprem
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