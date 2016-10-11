Anıtkabir’de halı saha için suç duyurusu

ANITKABİR'E çocuk parkından sonra halı saha yapıldığını ortaya çıkaran Mimarlar Odası Ankara Şubesi suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Anıtkabir yerleşkesi çok özel ve tarihsel bir alandır. Sadece anıt bloğu değil alanının tamamında yapılacak işlemler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Kimse kafasına göre istediğini yapamaz. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

‘Beylik değil’

Ülkenin değerlerine saygısızlık yapıldığını vurgulayan Candan, şöyle konuştu: “Anıtkabir kanun ve yönetmeliklerine, ülkenin değerlerine saygısızlık yaparak çocuk parkından sonra bu kez de halı saha yapmışlardır. Asker ya da sivil kim olursa olsun kurallara uymak zorundadır. Anıtkabir tarihsel ve simgesel bir yerdir, Anıtkabir beyliği değildir. Sadece Anıtkabir yerleşkesi değil, çevresinde, yerleşkeyi etkileyen çevre sınırları içinde kafanıza göre yapılaşma yapamazsınız. Mesela Anıtkabirin çevresine 20 katlı yapı inşa edemezsiniz. Anıtkabir saygı mekânıdır. Halı sahanın da derhal kaldırılması gerekir.”

Candan, uydudan da belli olan halı sahanın ortaya çıkarılmasının ardından Mimarlar Odası’nın izleme kurulu oluşturacağını söyledi.

2013’te yapılmış

Anıtkabir Komutanı ile görüşen Başkan Tezcan Karakuş Candan ve Şube Sekreteri Gökhan Yıldırım yaptıkları açıklamada, “Anıtkabir komutanı halı sahanın yeni olmadığını 30 Ağustos 2013’te yapıldığını, daha önce de buranın bir futbol sahası olarak kullanıldığını belirtti. ‘Bu yanlış bir şeyse tabi ki kaldırılır ama çok önceden yapıldı’ dedi. Biz zaman tartışması yapmıyoruz. İster 5 yıl önce ister, 5 saat önce yapılmış olsun bu futbol sahasının buraya yapılmış olması yanlıştır” dedi.

‘Anıt bloku içinde değil’

Emekli albay Mustafa Önsel ise sahayı yaptıran eski Anıtkabir Komutanı emekli albay Muzaffer Taytak’ın açıklamasını hesabından yayınladı: “Anıtkabir mini futbol sahasının Anıt bloğu ile bir ilgisi yok. Erbaş ve erlerin yaşam alanı ile ilgili bölgede. Ben sahayı 30 Ağustos 2013’te normal bir futbol sahası yaptırmıştım. Benden sonrakiler onu da yıkıp halı saha yapmışlar. Ancak orası kanunla belirlenmiş Anıt bloğuyla ilgili alan içerisinde değildir.”

CHP 72 saat süre verdi

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Anıtkabir yerleşkesindeki halı sahanın 72 saat içerisinde sökülmesini tavsiye ediyorum. Eğer sökülmezse CHP’liler gereğini yapacaktır” dedi. Pekşen, düzenlediği basın toplantısında, Anıtkabir Yerleşkesinde halı futbol saha yapılmasının toplumun vicdanında çok büyük yaralar açtığını ve halkın buna tepki gösterdiğini söyledi.

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