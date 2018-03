Anıtkabir imara mı açılıyor? Şok iddia!

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerine ilişkin süreci takip eden TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi duruma tepki göstererek, "Askıya çıkan plan değişikliğinde yeni yapılaşma öngörülüyor. Plan, plan yapma tekniği açısından şeffaf değil, meclis kararındaki 'C' alanı planda gösterilmemiş" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şu bilgiyi verdi:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.05.2016 tarihinde aldığı kararla 1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları'nda değişikliğe gidilerek daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi hükmü ortadan kaldırılarak, Anıtkabir alanına katılması gereken bu alanın konut alanı olarak kullanılması

kararı getirilmiştir. Yani planda kamulaştırıp 'B' alanı ile birleştirilmesi hükme bağlanmışken bu hüküm plan değişikliği yapılarak plandan çıkartılmıştır. Yine Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün bulunduğu 37.960 metrekarelik alanda yıkılıp yeniden yapılması durumunda 0.3 emsal 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür. Ayrıca, Anıtkabir Tarihi Sit Alanı KAİP'te park alanı olarak gösterilen alan askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır.

'TEMSİLİ MEKANLARI YIKAN BAKIŞ AÇISI ANITKABİR'E YÖNELECEK'

Plan, plan yapma tekniği açısından şeffaf değil, meclis kararındaki 'C' alanı planda gösterilmemiş. Her ne sebeple olursa olsun Anıtkabir alanı ne bir kışla nede sağından solundan alanı daraltılarak, konut olarak kullanılması öngörülen bir alandır. Bu plan değişikliği Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşan ve bunu mekana yansıtarak, bir gecede İller Bankası'nı, Marmara Köşkü'nü, Baraj Gazinosu'nu, Su Süzgeci'ni, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkan bakış açısının, birçok yıkımı daha gerçekleştirdikten sonra Anıtkabir'e yöneleceğinin adımlarıdır. Koruma kurulunun bu uygulamaya izin veren kararı ile birlikte plan değişikliğini yargıya taşıyacağız. Kamuoyunu bu süreçte duyarlı olmaya davet ediyoruz.