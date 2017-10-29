Anıtkabir'de ilginç kare: Kahraman Kılıçdaroğlu'na öyle bir baktı ki..

DEVLETİN zirvesi Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 94. yıl dönümünde Anıtkabir'de buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ve diğerleri Anıtkabir'da Atatürk'ün huzuruna çıktı, Erdoğan mozoleye çelenk koydu.
İstiklal Marşı sırasında ilginç bir kare kameralara ve canlı yayına yansıdı.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın araları pek de sıcak olmayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bakışı objektiflere böyle yansıdı.
kaynak: Medyafaresi.com
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