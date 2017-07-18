Anıtkabir çevresine imar izni tartışması

TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, askıya çıkarılan imar planı değişikliğini üç gündür incelediklerini ancak olması gerekenin aksine çok karmaşık şekilde hazırlandığına dikkati çekerek, “Değişiklik öyle karmaşık ki, planda C alanından bahsediliyor ama planda C alanı yok” dedi. Candan, yapılaşma iddialarında bulundu.

‘Sadece resmileştirdik’

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, alınan Meclis kararının, Anıtkabir’de konuta izin vermek anlamına gelmediği, Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların, Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesinden başka bir şey olmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de konuya ilişkin bilgi vererek, “Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan beş katlı askeri lojmanı resmileştirdik” diye konuştu. Koruma Kurulu’nun zaten hiçbir şekilde yeni bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğinin de altını çizen Gökçek, “Yeni bir yapılaşma sözkonusu dahi değil” dedi.

Tamamı sit alanı

Plan değişikliği ile Anıtkabir’e katılması gereken alandan vazgeçildiğini ve yapılaşmaya açıldığını vurgulayan Tezcan, şunları kaydetti: “Anıtkabir’in tamamı tarihi sit alanı. Daha öncesinde de Başkent Hastanesi’nin bulunduğu noktada evler vardı. Kamulaştırıldı ve yıkıldı. Nizamiyenin bulunduğu bölgede de 7-8 parsellik alanda konut vardı. Kamulaştırılacak ve Anıtkabir’e katılacaktı. Bu değişiklikle bundan vazgeçiliyor. Dolayısıyla orası konut alanı kalıyor. Muhafız Birliğinin bulunduğu bölgeye emsal 0,3 veriliyor. Böylece Muhafız Birliği alanına 12 bin metrekarelik yapılaşmaya meğil verilecek. Askeri lojmanların bulunduğu bölge planda park alanıydı. Orası da askeri alan haline getiriliyor ve yapılaşmaya açılıyor”