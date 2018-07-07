Anayasa'daki değişikliklere uyum KHK'sı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve KHK'larda değişikliği kapsayan 700 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK ile Bakanlar Kurulu'nun bazı yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Anayasa'daki değişikliklere uyum KHK'sı yayımlandı
banner404

ANAYASADA Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

700 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Başbakanlık" ibareleri de Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, "Başvekil" ve "Başbakan" ibareleri de "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" olarak yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 22:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Azuu Suite Hotel Lara`da açılıyor .
Azuu Suite Hotel Lara`da açılıyor .
  1. ANTALYA

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386