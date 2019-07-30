Anayasa Mahkemesi’nden tartışmalı bildiri kararı ile ilgili açıklama

Anayasa Mahkemesi, 9 akademisyenin yaptığı başvuru üzerine verdiği hak ihlali kararı ile ilgili olarak açıklama yaptı

Anayasa Mahkemesi’nden tartışmalı bildiri kararı ile ilgili açıklama
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AÇIKLAMADA ,’’Bu bildirinin Anayasa'nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün korumasından yararlanması gerektiği yönündeki yorumları Anayasa Mahkemesinin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı veya desteklediği anlamına gelmez. Başvurucuların altına imza attıkları açıklama gerçekten de toplumun büyük çoğunluğu için kabul edilemez bir içeriğe sahiptir. Terörle mücadele eden devleti, halka “katliam”, “kıyım” ve “işkence” yapmakla suçlayan bir açıklamaya katılmak elbette mümkün değildir’’ ifadeleri yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 18:18
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