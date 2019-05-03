Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak'a kötü haber

ANAYASA Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davası sanığı Nazlı Ilıcak'ın "hak ihlali" başvurusunu oy birliğiyle reddetti.

ALTAN VE ILICAK BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak "tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, gazetecilik faaliyetinin tutuklamaya konu edilmesi" iddialarıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Mahkeme, hak ihlali görmediği her iki ismin de başvurusunu reddetti.

ALİ BULAÇ'LA İLGİLİ HAK İHLALİ KARARI

Eski Zaman gazetesi yazarı, FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve sonra tahliye edilen Ali Bulaç'ın başvurusu da görüşüldü.

AYM, Bulaç'la ilgili ise hak ihlali kararı verdi.