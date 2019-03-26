Anayasa Mahkemesi'nden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
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ANAYASA Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin  Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 137 milletvekili tarafından 7062 sayılı Yüksek  Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 1'inci maddesinin  (1) numaralı fıkrasının 27 Aralık 2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun'un 10'uncu  maddesiyle değiştirilen ikinci cümlesiyle ilgili başvuruda bulunulduğu  hatırlatıldı.
Başvuruda, söz konusu kanundaki "Kurul üyelerinden; 2019 yılında  görevi sona ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 yılında görevi sona  ereceklerin yerine ise 2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılır." cümlesinin  Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ve yürürlüğünün  durdurulmasının talep edildiği bildirildi.Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu değişikliğin Anayasa'ya  aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği  belirtildi.
Kararda, ayrıca söz konusu değişikliğe ilişkin yürürlüğün durdurulması  talebinin de reddedildiği ifade edildi.

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