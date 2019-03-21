Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti ile ilgili flaş karar!

Anayasa Mahkemesi 5 siyasi parti hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti ile ilgili flaş karar!
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ANAYASA Mahkemesi'nin bazı siyasi partilerin 2017 yıllına yönelik mali denetimine ilişkin kararları Resmi  Gazete'de yayımlandı. Doğru Yol Partisi ve As Parti'nin kesin hesap incelemelerinde, parti  genel merkezine ait 2017 yılı kesin hesabı ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu  (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin  hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın  gönderilmediği tespit edildi.

Ayrıca söz konusu partilerin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt  ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider  oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu  değerlendirildi.
 
Yüksek Mahkeme, söz konusu gerekçelerle Doğru Yol Partisi ile As Parti  hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve aynı Kanun'un  111'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca yasal işlem  yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını  kararlaştırıldı.
 
Millet ve Adalet Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi ile Güven Adalet ve  Aydınlık Partisi'nin kesin hesaplarına ilişkin incelemeler yapan Anayasa  Mahkemesi, söz konusu partiler hakkında mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt  ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması  ve il örgütlerinin kesin hesaplarının sunulmamasının inceleme ve araştırmayı  engellemeye yönelik eylemler olduğu tespitinde bulundu.
 
Yüksek Mahkeme bu partiler hakkında da yasal işlem yapılması için  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
 
Ayrıca söz konusu 5 partinin kesin hesaplarının denetimi  gerçekleştirilemediğinden 2017 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün  olmadığına hükmedildi.

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