Anayasa Mahkemesi duvarında Türkiye'yi ayağa kaldıran fotoğraflar!

DÜN Anayasa Mahkemesi'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan'ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

FETÖ'DEN CEZA ALMIŞLARDI

AYM üyesi Alparslan Altan "FETÖ/PDY"örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay, AYM üyesi Erdal Tercan da aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkum edilmişti.

Anayasa Mahkemesi tarafından Altan ve Tercan'ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayımlanmıştı.