Anayasa Mahkemesi CHP milletvekillerinin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin, "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi CHP milletvekillerinin başvurusunu reddetti
banner404

RESMİ Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin  Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından 7061 sayılı Bazı  Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  ilgili başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Başvuruda, söz konusu kanunun 47'nci maddesiyle 3213 sayılı Maden  Kanunu'nun 9'uncu maddesine eklenen fıkraların, 58'inci maddesiyle 4706 sayılı  Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi  Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesine eklenen  beşinci fıkranın, 71'inci maddesiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç  Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici 29. maddenin Anayasa'nın  bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin  durdurulmasının talep edildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, başvuru konusu maddelerin Anayasa'ya  aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verilerek iptal taleplerinin reddine  hükmedildiği bilgisi verildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması  talebinin de oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sanat Kaleiçi’nin sokaklarında
Sanat Kaleiçi’nin sokaklarında
  1. ANTALYA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479