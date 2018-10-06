Anayasa Mahkemesi CHP milletvekillerinin başvurusunu reddetti

RESMİ Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Başvuruda, söz konusu kanunun 47'nci maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 9'uncu maddesine eklenen fıkraların, 58'inci maddesiyle 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesine eklenen beşinci fıkranın, 71'inci maddesiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici 29. maddenin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, başvuru konusu maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verilerek iptal taleplerinin reddine hükmedildiği bilgisi verildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.