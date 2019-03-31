Anastasia Çetinkaya: 'Alanya'ya hayırlı olsun'

Alanya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya, oyunu kullandı

Anastasia Çetinkaya: 'Alanya'ya hayırlı olsun'
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BUGÜN gerçekleştirilen mahalli idare seçimlerinde bağımsız belediye Alanya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Anastasia Petrova Çetinkaya, oyunu Alanya İmam Hatip Lisesi 1053 no'lu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Anastasia Petrova Çetinkaya, "Yoğun bir seçim çalışması sürecinin ardından oyumuzu kullandık. Seçimlerin tüm Alanya'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Alanya halkının doğru seçimi yapacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 12:12
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