Anadolu Farm'ın kasası da yakalandı!

POLİS ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Ekolium A.Ş. isimli şirketin muhasebecisi Emre K. da yakalanarak gözaltına alındı. Emre K. hakında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
YÖNETİCİSİ DAHA ÖNCEDEN TUTUKLANMIŞTI
Çiftlik Bank gibi bir oluşum olduğu ortaya çıkan ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ekolium A.Ş. yapısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın yöneticisi İsa Karademir daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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