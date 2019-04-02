Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Tamamen yalandır, uydurmadır

Anadolu Ajansından (AA) yapılan açıklamada, gündem toplantısında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın personele yaptığı konuşmanın çarpıtılarak sızdırıldığı, kendisine ait olmayan ifadelerin aitmiş gibi gösterildiği belirtilerek, "Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır." denildi

Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Tamamen yalandır, uydurmadır
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AÇIKLAMADA, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını hızlı  ve başarılı şekilde kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansına yönelik belli mecralarda  kasıtlı olarak üretilen yalan haberler ve asılsız ithamların bugün maalesef Genel  Müdür Kazancı ve ailesini de hedef alan son derece seviyesiz, insafsız ve ahlak  dışı bir boyuta ulaştığına vurgulandı.
Anadolu Ajansından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Dedikodu gazeteciliğinden öteye gidemeyen bazı sözde medya  kuruluşları, Anadolu Ajansının tüzel kişiliğine ve yöneticilerine açıkça itibar  suikastı yapmaya çalışmaktadır. Bu yalan, iftira ve ithamların yöneticilerimizin  ailelerine de yönelmiş olması Türk medyası adına esef verici bir gelişmedir.
 
Anadolu Ajansı Gündem toplantısında, Genel Müdürümüzün personelimize  yaptığı konuşma çarpıtılarak sızdırılmış, kendisine asla ait olmayan ifadeler  aitmiş gibi gösterilmiştir. Bugün bazı sözde  medya mecralarında yer alan ve  Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır,  uydurmadır. Anadolu Ajansı olarak şunu belirtmek isteriz ki, kamuoyunu yanlış  yönlendiren insaf, vicdan ve ahlak dışı yayınlara imza atanlar yargı önünde bunun  hesabını vereceklerdir."
 

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