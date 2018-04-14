Amerikalı gazeteci Alex Jones'ten Trump'a Suriye tepkisi

AMERİKA'NIN Suriye'deki operasyonuna Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones çok sert tepki gösterdi.

Amerikan Başkanı Trump'ı hedef alan gazeteci adeta açtı ağzını, yumdu gözünü.

MASAYI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER SAVURDU

Suriye lideri Beşar Esad'ın hem DEAŞ'a, hem de El Kaide'ye karşı savaş verdiğini öne süren Alex Jones, ağır küfürler içeren sözler sarf etti.

O anlarda sinirlerine hakim olamayan Alex Jones, 'F.ck Trump' deyip defalarca stüdyodaki masayı yumrukladı