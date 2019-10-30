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Amerika'nın gözü kulağı Türkiye'de! S-400'ler için tarih verdiler

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini ne zaman faaliyete geçireceği merak konusuydu. Pentagon'dan gelen açıklamada Türkiye'nin S-400'leri bu yılın sonuna kadar faaliyete geçireceğini bekledikleri bildirildi.

GÜNDEM 30.10.2019, 13:47
Amerika'nın gözü kulağı Türkiye'de! S-400'ler için tarih verdiler
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TÜRKİYE'NİN hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/ Ankara'ya intikali başlamış ve bütün sevkiyatlar bitmişti. Türkiye'nin ne zaman S-400'leri kullanacağı merak konusuyken konuyla ilgili Pentagon'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirmesini bekliyor.

PENTAGON TARİH VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.

S-400 SÖZLEŞMESİ

Eylül 2017'de Rusya, Türkiye'nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı. S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini öngörüyor. İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.

S-400 NEDİR?

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalanmıştı. Yapılan bu anlaşma, Türkiye ile ABD arasında F-35 krizi ortaya çıkarmıştı. Uzun zamandır beklenen S-400'lere dair ilk teslimat bugün yapılmaya başlandı. Bu gelişmeler ise vatandaşların S-400 hakkında araştırma yapmaya yöneltti. Peki S-400 nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? S-400, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. Önceki nesile göre S-400'ün en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. Dünyada kullanılan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-400'ün kullandığı füzeler, Rus Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçildi. Orta menzilli 9M96 füzesi, aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM, 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir. Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6, 400 km menzile sahiptir (MIM-104 Patriot ve S-300'ün iki katı) ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar. S-400'ler her hedefe iki füze kitleyebiliyor. Eş zamanlı olarak da 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor.

#Amerika #S-400
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