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Ambulansta dehşet! Oksijen tüpü patladı hasta yanarak öldü

Burdur'da, ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında araçtaki hasta 58 yaşındaki İsmail Sargın yanarak öldü

Ambulansta dehşet! Oksijen tüpü patladı hasta yanarak öldü

Burdur'da, ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında araçtaki hasta 58 yaşındaki İsmail Sargın yanarak öldü

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:47
Ambulansta dehşet! Oksijen tüpü patladı hasta yanarak öldü
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YEŞİLOVA İlçesi Horoz Köyü'nde oturan İsmail Sargın rahatsızlanınca ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Solunum yolu rahatsızlığı bulunan İsmail Sargın, buradaki müdahale ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, Hamza Tokgöz'ün kullandığı 15 DB 429 plakalı ambulansla yola çıkarıldı.
OKSİJEN TÜPÜ PATLADI


Tefenni-Burdur karayolunda hareket halindeki ambulans, Göl Evleri Mevkii'ne saat 04.30 sıralarında gelirken araçtaki oksijen tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama nedeniyle ambulansta yangın çıktı. Ambulans şoförü Hamza Tokgöz aracı durdururken ile sağlık memuru Levent Yaman, anestezi teknikeri İbrahim Bölükbaşı ve İsmail Sargın'ın eşi Teslime Sargın kendilerini dışarı attı. Bir anda yükselen alevler ve ikinci oksijen tüpünün patlaması nedeniyle yangın daha da büyüdü. Alevler nedeniyle hastayı dışarı çıkaramayan sağlık görevlilerinin haber vermesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, küle dönene ambulanstaki İsmail Sargın yanarak öldü. Patlama sırasında  anestezi teknikeri İbrahim Bölükbaşı'nın hastanın yanında olduğu kaydedildi. 
İsmail Sargın'ın cenazesi polis, sağlık ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesi ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaydan yara almadan kurtulan Hamza Tokgöz, Levent Yaman, İbrahim Bölükbaşı ve Teslime Sargın kontrol amacıyla hastaneye gönderildi.
Olay nedeniyle Burdur-Tefenni karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 09:49
Anahtar Kelimeler:
Hamza TokgözAmbulansİsmail SargınLevent YamanBurdurYeşilova
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