Aman dikkat! FETÖ'nün yeni mesajlaşma programı deşifre oldu

FETÖ'cü hainlerin son olarak JustNote adlı program ile haberleştikleri tespit edildi.

ÖZEL PROGRAM GEREKTİRİYOR

Terör örgütü FETÖ, Türkiye genelinde yeniden yapılanma sürecine girdi. Ve bu yeniden yapılaşma sürecinde Çorum'da yapılan operasyon FETÖ'nün kullanmış olduğu gizli haberleşme ağını ortaya çıkardı. Türkiye'de kullanılmayan ve "JustNote" adı verilen bu programın yazılımı FETÖ tarafından güncellendi ve 120 telefona yüklenerek Çorum'a gönderildi. Şifreli gizli program JustNote bilgisayardan yüklenmiyor ve özel program gerektiriyor. Mesajlar okunduğu zaman otomatik silme özelliğine sahip.

BYLOCK VE EAGLE DEŞİFRE OLMUŞTU

FETÖ'nün kendi içlerinde haberleştikleri ByLock ve Eagle programları sık sık gündeme gelmişti. ByLock yaklaşık 220 bin kişinin kullandığı internet tabanlı bir mesajlaşma programıydı. Andoid ve iOS tabanlı cihazlar için tasarlanmıştı ve Apple Store ve Google Play'de olmayan bir programdı. Bu progarmı telefonunuza yüklemek için FETÖ'cü bir kişinin size davet göndermesi gerekiyordu. Bu program 2015-2016 yılında deşifre oldu. Sonra Eagle geliştirildi. Eagle daha üst düzey FETÖ'cülerin kullandığı bir gizli haberleşme programıydı. Bu programın özelliği ise gelen mesajların 24 saat içinde otamatik olarak silinmesiydi. Hafıza kartlarıyla, bilgisayar ya da telefonun bluetooth aracılığıyla yükleniyordu. FETÖ dışında kimse kullanamıyordu.