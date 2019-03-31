Aman dikkat! Bu oylar geçersiz…

BİRDEN fazla tercih mührü basılmış oy pusulaları, Partilere ayrılan alandan taşan ‘tercih’ veya ‘evet’ mührü basılan oy pusulaları, Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da iptal edilecek. Yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları, ‘Tercih’ veya ‘evet’ mührü dışında herhangi bir özel işaret, isim, imza, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları. Karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersz olacak. Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş oy pusulaları'' iptal edilecek. Geçen seçimde çok tartışılan ve sandık kurulu mührü vurulması unutulan pusulalar ise YSK filigranlı ise yine geçerli olacak.