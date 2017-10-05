Alzeimer hastası adam 30 saat sonra ormanda bulundu

YUVACIK'TAKİ Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne tedavi olmak için 3 Ekim Salı günü Körfez’deki evinden çıkan 74 yaşındaki Osman Dudunalı, bir daha geri dönmedi. Dudunalı’dan haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine hastane kameralarını inceleyen polis ekipleri, yaşlı adamın hastane yanındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti. 4 Ekim tarihinde gün boyu ormanlık alanda aramaları yoğunlaştıran polis ve yakınları, Osman Dunalı’ya ulaşamadılar.

Polis ekiplerinin yardım istemesi sonrasında 4 Ekim Çarşamba gecesi Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. AFAD, polis ve yaşlı adamın yakınlarıyla birlikte yeniden başlatılan 3 saatlik aramanın ardından yaşlı adamı ormanlık alanda bitkin ve çok üşümüş halde bulundu.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dudunalı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.