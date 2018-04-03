Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...
Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor

ALTSO'da seçim günü

ALTSO seçimleri bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Mehmet Şahin ve Mustafa Tuna'nın yarışına sahne olacak seçimde 6 bin üye oy kullanacak

ALTSO'da seçim günü

ALTSO seçimleri bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Mehmet Şahin ve Mustafa Tuna'nın yarışına sahne olacak seçimde 6 bin üye oy kullanacak

03 Nisan 2018 Salı 00:03
ALTSO'da seçim günü
banner404

Yasin ARAZ

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı seçimleri bugün, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 6 bin üyenin oy kullanacağı seçimde mevcut Başkan Mehmet Şahin, Mustafa Tuna ile yarışacak. Seçim saat 10.00'da başlayacak. İki aday da seçimlere haftalar kala sahaya inmiş ve seçim çalışmalarını yürütmüştü. Bugün gerçekleşecek seçimlerde Mehmet Şahin daha önce olduğu gibi yine kırmızı listeyle seçime gidecek. Mustafa Tuna ise mavi liste ile seçmen karşısına çıkacak. Seçimler öncesi iki aday da son mesajlarını Yeni Alanya ile paylaştılar.
'GÜÇLÜ ALTSO, GÜÇLÜ ALANYA'
ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin "Üyelerimizin hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleri ile hizmetin en iyisine layık Alanya’mızın geleceğini düşünerek oy kullanacakları seçimlerin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Ben ve yönetimim bugüne kadar Alanya için en doğrusu, en gereklisi neyse onu yaptık. Hiçbir sorun karşısında geri durmadık, her zaman çözümcü bir yaklaşım güderek Alanya'nın menfaatlerini ön planda tutup, gerekli adımları attık. Alanya'nın eksik ve ihtiyaçlarını tespit edip bu aksaklıkları gidermenin yolunu aradık. Yeni dönemde de üyelerimizin teveccüh göstermesi durumunda bu çizgimizden şaşmadan güçlü Alanya, güçlü ALTSO için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Seçimin en güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için de yönetim kurulumuz, Alanya Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Seçim Kurulumuz gerekli tüm önlemleri aldı" diye konuştu.
'BÜYÜK BİR VEBAL ALTINDAYIZ'
Ülkenin ve Alanya’nın her sorununun ticaret yapan herkesi yakından ilgilendirdiğini söyleyen ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, "Alanya'nın ekonomik sorunlarını doğru tespit etmek ve doğru aktarmakla, sıkıntıları aşmak kolaylaşacaktır. Bu anlayışla, bir taahhüt silsilesini sizlerle paylaşmak istedik. Hep birlikte büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Çünkü bir seçim yapacağız, vebal altındayız. Esnaf, mukim, komşu olarak hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Ticaretimizde, ölümüzde dirimizde beraber oluyoruz ve birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Kıymetini bilmeli ve farkında olmalıyız" dedi.
'EKONOMİK YAPI HERKESİ İLGİLENDİRİR'
Bir şehrin ekonomik yapısının şehirde yaşayan herkesi ilgilendirdiğini söyleyen Tuna, "Kimsenin 'İçinde olmadığım sorun benim sorunum değildir' demesi doğru olmaz. Ülkenin ve Alanya’nın her sorunu, ticaret yapan herkesi yakından ilgilendirir. Durumdan vazife çıkarmak ve herkesin işini iyi yapması, ülkeye olan borcumuzu da ödemek demektir. Biz de bu anlayışla yola çıktık. Ticaret erbabının sorunlarını çözmekle, Alanya’nın sorunlarını çözmeye de katkıda bulunacağımıza inandık. Alanya’mızın ekonomik sorunlarını doğru tespit etmek ve doğru aktarmakla, sıkıntıları aşmak kolaylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 04.04.2018 10:11
Anahtar Kelimeler:
Altso SeçimleriAtatürk Kapalı Spor SalonuMehmet şahinMustafa Tuna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli patronu bankacı çıktı! 5 restoran ve 17 tarla satın almış
Gizli patronu bankacı çıktı! 5 restoran ve 17 tarla satın almış
"Afrin'den geldik" deyip askeri kimlikle dolandırıcılık yaptılar
"Afrin'den geldik" deyip askeri kimlikle dolandırıcılık yaptılar
Dev projenin temelini atan iki liderden düşman çatlatan kare
Dev projenin temelini atan iki liderden düşman çatlatan kare

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim