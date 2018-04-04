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ALTSO seçimi sonuçlandı! Mehmet Şahin yeniden başkan

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimi sonuçlandı

ALTSO seçimi sonuçlandı! Mehmet Şahin yeniden başkan

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimi sonuçlandı

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:39
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri bugün saat 09.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Mevcut başkan Mehmet Şahin kırmızı, Mustafa Tuna ise mavi listeyle seçime girdi. Yaklaşık 12 bin üyesi bulunan ALTSO'da oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve salon içindeki görevliler haricinde herkes dışarı çıkarıldı. İlçe Seçim Kurulu görevlileri ile Şahin ve Tuna'nın belirlediği isimler, oy sayımına nezaret etti. Seçimi mevcut ALTSO Başkanı Mehmet Şahin kazandı.

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Son Güncelleme: 04.04.2018 18:45
Anahtar Kelimeler:
AlanyaALTSOSeçimSonuçMehmet şahinMustafa Tuna
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