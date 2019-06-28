ALTSO'dan girişimci kadınlara ödül

KADINLARIN yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, birinciliğe Berrin As Sünerin, ikinciliğe Nevin Şahinbeyoğlu, üçüncülüğe Jovita Kılıç, mansiyon ödülüne ise Öznur Belen layık görüldü. Birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL ödül verilen yarışmada ayrıca, bir de mansiyon ödülü verildi. Dereceye giren yarışmacılara ürünlerini sergilemeleri için Alanya Belediyesi’nin göstereceği yerde ücretsiz stant tahsis edilecek. Toplantıda konuşan Başkan Şahin, “ALTSO Yönetimi olarak kadın ve genç girişimci kurullarını destekliyoruz. Oda tarihinde ilk kez benim ilk dönemimde yönetim kurulunda bir kadına yer verdik. Banu Okan Kavukçu arkadaşımız 1991 yılında kurulan odamızın ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu. İkinci dönemimde yani şimdi ise Fatma Taşpınar hanımefendi benim başkan yardımcım. Ayrıca ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba’da, yönetim kurulu kararıyla Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Serdar Uygun’la birlikte yönetim kurulu toplantılarımıza katılmaktadır. Bu oda olarak kadınlarımızı ne kadar önemsediğimizin bir göstergesidir” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde geçtiğimiz yıllarda iki kez düzenlenen ‘Ev Kadınları Yarışıyor’ konulu yarışmanın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri ALTSO Meclis Salonu’nda yapılan törenle verildi. Törene ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

‘KADINLARIMIZA GÜVENECEĞİZ’

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kadınların hayatın her anında fedakarlığı ve duyarlılığı temsil ettiğini söyledi. Başkan Şahin, “Kadınlara fırsat verildiğinde çok büyük başarı hikayeleri ortaya çıkabiliyor. Her birinin başarı hikayesinde büyük bir mücadele var. Yılmak yok. Gerekirse kadınlarımız lehine pozitif ayrımcılık yaparak Yüce Allah’ın onlara verdiği çok özel yeteneklerden yararlanmaya çalışacağız. Kesinlikle kadınlarımıza güveneceğiz. İhtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Elele vereceğiz, kendimize ve ülkemizin kaynaklarına da güveneceğiz” diye konuştu.

BABA’DAN EĞİTİME DAVET

Başkan Şahin’den sonra söz alan ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba ise kadın girişimciler kurulunun faaliyetleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 9 Temmuz’da düzenlenecek eğitime de tüm kadınları davet eden Baba, “Facebook, TOBB ve odamız iş birliğinde 9 Temmuz’da bir eğitim düzenliyoruz. Eğitimde, sosyal medyada girişimcilik anlatılacak. Ürünlerimizi o mecrada nasıl tanıtabiliriz, nasıl daha fazla kitleye ulaşabiliriz konularını değerlendireceğiz. Bütün kadınlarımızı eğitimimize bekliyoruz” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından, ödül almaya hak kazanan yarışmacılara plaket ve ödülleri takdim edildi.





Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 22:51