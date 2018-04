ALTSO'da seçim günü

Yasin ARAZ

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı seçimleri bugün, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 6 bin üyenin oy kullanacağı seçimde mevcut Başkan Mehmet Şahin, Mustafa Tuna ile yarışacak. Seçim saat 10.00'da başlayacak. İki aday da seçimlere haftalar kala sahaya inmiş ve seçim çalışmalarını yürütmüştü. Bugün gerçekleşecek seçimlerde Mehmet Şahin daha önce olduğu gibi yine kırmızı listeyle seçime gidecek. Mustafa Tuna ise mavi liste ile seçmen karşısına çıkacak. Seçimler öncesi iki aday da son mesajlarını Yeni Alanya ile paylaştılar.

'GÜÇLÜ ALTSO, GÜÇLÜ ALANYA'

ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin "Üyelerimizin hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleri ile hizmetin en iyisine layık Alanya’mızın geleceğini düşünerek oy kullanacakları seçimlerin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Ben ve yönetimim bugüne kadar Alanya için en doğrusu, en gereklisi neyse onu yaptık. Hiçbir sorun karşısında geri durmadık, her zaman çözümcü bir yaklaşım güderek Alanya'nın menfaatlerini ön planda tutup, gerekli adımları attık. Alanya'nın eksik ve ihtiyaçlarını tespit edip bu aksaklıkları gidermenin yolunu aradık. Yeni dönemde de üyelerimizin teveccüh göstermesi durumunda bu çizgimizden şaşmadan güçlü Alanya, güçlü ALTSO için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Seçimin en güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için de yönetim kurulumuz, Alanya Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Seçim Kurulumuz gerekli tüm önlemleri aldı" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR VEBAL ALTINDAYIZ'

Ülkenin ve Alanya’nın her sorununun ticaret yapan herkesi yakından ilgilendirdiğini söyleyen ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, "Alanya'nın ekonomik sorunlarını doğru tespit etmek ve doğru aktarmakla, sıkıntıları aşmak kolaylaşacaktır. Bu anlayışla, bir taahhüt silsilesini sizlerle paylaşmak istedik. Hep birlikte büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Çünkü bir seçim yapacağız, vebal altındayız. Esnaf, mukim, komşu olarak hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Ticaretimizde, ölümüzde dirimizde beraber oluyoruz ve birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Kıymetini bilmeli ve farkında olmalıyız" dedi.

'EKONOMİK YAPI HERKESİ İLGİLENDİRİR'

Bir şehrin ekonomik yapısının şehirde yaşayan herkesi ilgilendirdiğini söyleyen Tuna, "Kimsenin 'İçinde olmadığım sorun benim sorunum değildir' demesi doğru olmaz. Ülkenin ve Alanya’nın her sorunu, ticaret yapan herkesi yakından ilgilendirir. Durumdan vazife çıkarmak ve herkesin işini iyi yapması, ülkeye olan borcumuzu da ödemek demektir. Biz de bu anlayışla yola çıktık. Ticaret erbabının sorunlarını çözmekle, Alanya’nın sorunlarını çözmeye de katkıda bulunacağımıza inandık. Alanya’mızın ekonomik sorunlarını doğru tespit etmek ve doğru aktarmakla, sıkıntıları aşmak kolaylaşacaktır" ifadelerini kullandı.