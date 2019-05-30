Alperenler'den Yıldırım'a 'özür' tepkisi: Şimdiye kadar önemsemedin de 10 yıl sonra mı aklına geldi?

ÜLKÜDE Birlik Derneği Başkanı Necati Kaya, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 2009 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu seçim malzemesi yaptığını söyledi. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuşan Kaya, Ülküde Birlik Derneği'nin faaliyetlerini ve hedeflerini anlattıktan sonra, derneğin kısa süre içerisinde tüm ülkede teşkilatlanacağını hatta tüm Türk dünyasında faaliyetler göstermesi için büyük bir gayretle çalışacaklarını ifade etti. Siyasi partilerin yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili çalışmalarında BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu seçim malzemesi yaptığını belirten Kaya, şunları söyledi: "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu hiç kimse kendisine seçim malzemesi yapmasın Sayın Binali Yıldırım BBP İstanbul il başkanlığını ziyaretinde 'Bu bir kazadır. Kazadan kaza çıkarmayın' sözünün yanlış anlaşıldığını söyleyerek, 'Eğer Alperenler beni yanlış anladıysa özür dilerim' diyor. Siyaseten BBP'yi ziyaret eder, bu bizi hiç ilgilendirmez ama söz konusu Yazıcıoğlu ve onlara göre kaza bize göre suikast olduğunda susmamız söz konusu değil. Şimdi buradan soruyorum, Sayın Yıldırım, Alperenler seni her defasında eleştirdi, kınadı. Şimdiye kadar hiç önemsemedin de 10 yıl sonra mı özür dilemek aklına geldi? Ulaştırma Bakanlığınız döneminde sivil havacılık kurumu başta olmak üzere bakanlığınıza bağlı ilgili kurumlar düzmece raporlar hazırlayıp kaza dedi, plotaj hatası dedi, olayı kapatılmaya çalışıldı. Devleti yönetenler bir olay vuku bulduğunda gereğini yapar özür dilemez. Soruyorum, özür dilemekle her şey bitti mi?"