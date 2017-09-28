Alperen Ocakları'ndan Kerkük açıklaması

ALPEREN Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Yapılan gayrimeşru referandumun uluslararası anlaşmalara ve Irak anayasasına aykırı olduğunu ifade eden Mican, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin bu duruma net tavır gösteremediğini söyledi. Kürşat Mican, "Kurulmak istenen bu ikinci Siyonist devletin amaçları açık bir şekilde çizmiş oldukları sözde haritadan bellidir. Bu hem ülkemiz için hem de Türkmeneli için büyük bir tehdittir ve bu coğrafya bizim bin yıllık ata toprağımızdır. Şu an oradaki soydaşlarımız , akrabalarımız vahşice planlanmış büyük bir soykırım ve katliamlara karşı karşıyadır .Türkmen kardeşlerimizin hiçbir şeklide can ve mal güvenlikleri yoktur“ dedi.



"KERKÜK'E GİDECEĞİZ"

Mican “Biz Alperenler olarak soydaşlık ve akrabalık görevimizi yerine getirmek ve fiilen kardeşlerimizin yanında olmak için gönüllü 200 kişiden oluşan öncü birliğimiz ile 5 Ekim'den sonra Kerkük'e gideceğiz. Canımızla, malımızla kardeşlerimizle birlikte mücadelemizi sürdürecek, Barzani'ye Türkün gücünü göstereceğiz inşallah" diye konuştu.