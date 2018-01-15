Alper Kutay Alanya'da başlayacak kentsel dönüşümü yazdı

ALANYA'DA bugüne dek parsel bazında, yani sadece tek bir eski binanın yıkılıp yerine yenisi yapılırken, Bakanlar Kurulu imzasıyla çıkan son karara göre Alanya'da ada bazında, yani, örneğin büyük siteler bazında yıkımlar başlayacak, yıkılan binaların yerlerine yenileri yapılacak.

Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi’nde Sanayi Sitesi ile Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan 44 hektarlık Denizkent Sitesi'nde kentsel dönüşüm uygulamak için hazırladığı Riskli Alan Dosyası, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayınlandı.

Alanya Belediyesi'nin yaşanabilir bir kent oluşturmak için 3 yıl boyunca hazırladığı dosyanın kabul edilmesiyle çalışmalara hemen başlanacak, ilk aşamada hak sahipleri tespit edilecek, ardından...

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