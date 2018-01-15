Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 15 Ocak 2018 Pazartesi
Günlük Burç Yorumu - 15...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Unsuz ekmek tarifi

Alper Kutay Alanya'da başlayacak kentsel dönüşümü yazdı

TÜM Türkiye'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları artık resmi olarak Alanya'da da başlıyor...

Alper Kutay Alanya'da başlayacak kentsel dönüşümü yazdı

TÜM Türkiye'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları artık resmi olarak Alanya'da da başlıyor...

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:31
Alper Kutay Alanya'da başlayacak kentsel dönüşümü yazdı
banner404

ALANYA'DA bugüne dek parsel bazında, yani sadece tek bir eski binanın yıkılıp yerine yenisi yapılırken, Bakanlar Kurulu imzasıyla çıkan son karara göre Alanya'da ada bazında, yani, örneğin büyük siteler bazında yıkımlar başlayacak, yıkılan binaların yerlerine yenileri yapılacak.

Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi’nde Sanayi Sitesi ile Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan 44 hektarlık Denizkent Sitesi'nde kentsel dönüşüm uygulamak için hazırladığı Riskli Alan Dosyası, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayınlandı.

Alanya Belediyesi'nin yaşanabilir bir kent oluşturmak için 3 yıl boyunca hazırladığı dosyanın kabul edilmesiyle çalışmalara hemen başlanacak, ilk aşamada hak sahipleri tespit edilecek, ardından...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALPER KUTAYYENİ AlanyaAlanyaKentsel DönüşümBaşkan YücelAlanyada Kentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O mamaları tüketen bebekler ne olacak?
O mamaları tüketen bebekler ne olacak?
Okul müdüründen ‘empati’li dayak savunması
Okul müdüründen ‘empati’li dayak savunması
Üniversiteli Hazal ölüme sırlarıyla gitti!
Üniversiteli Hazal ölüme sırlarıyla gitti!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim