Almanya'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı yüzde 20 arttı

GEÇEN yıl Almanya'daki havalimanlarından Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısının 2017'ye göre yüzde 20 artışla 7,46 milyon olduğu açıklandı.Federal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre Almanya'da toplam havayolu yolcularının sayısı 2018'de yüzde 4,2 oranında arttı. Almanya'nın en büyük 24 havalimanından geçen yıl toplam 122 milyon 600 bin kişi yolculuk yaptı. Günlük ortalama yolcu sayısı 336 bin civarında. 14,7 milyon yolcu sayısıyla ile İspanya Almanya'dan uçanların en çok tercih ettiği ülke oldu. İspanya'yı 7,54 milyon ile İngiltere takip etti. Türkiye üçüncü sırada yer alırken İtalya 7,1 milyon ile dördüncü, Yunanistan 4 milyon yolcu ile en çok seyahat edilen beşinci ülke oldu.

EN ÇOK ARTIK GÖSTEREN VARIŞ YERİ TÜRKİYE

Türkiye yüzde 20 ile bir yılda en çok artış gösteren varış yeri oldu. 2017 yılında Almanya ile yaşanan diplomatik kriz, başta tatil amaçlı olmak üzere Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısında düşüşe neden olmuştu. Diğer yandan Almanya'dan ABD'ye ve Dominik Cumhuriyeti'ne yönelik yolcu sayısı azaldı. 23,7 milyon olan iç hat yolcu sayısı da 23,5 milyona düştü. Toplam yolcu trafiğinin yüzde seksenine tekabül eden dış hat yolcu sayısı toplam 99 milyon. Alman Havayolları Birliği'nin (ADV) verilerine göre ise 2018 yılında Almanya'da toplam gelen ve giden yolcu sayısı ise 245 milyon.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 17:28