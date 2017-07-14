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Alkollü sürücünün çarptığı polis yaralandı

ADANA'da trafik denetlemesinde dur ihtarına uymayan alkollü sürücü Volkan Ç., yol kenarındaki polis memuruna çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve vucudunda kırıklar olduğu belirtilen polis memuru tedavi altına alınırken, yakalanan Volkan Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı tesbit edildi

Alkollü sürücünün çarptığı polis yaralandı

ADANA'da trafik denetlemesinde dur ihtarına uymayan alkollü sürücü Volkan Ç., yol kenarındaki polis memuruna çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve vucudunda kırıklar olduğu belirtilen polis memuru tedavi altına alınırken, yakalanan Volkan Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı tesbit edildi

14 Temmuz 2017 Cuma 07:21
Alkollü sürücünün çarptığı polis yaralandı
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OLAYkullandığı 01 ALP 35 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kontrol noktasına gelen otomobil birden hızlanarak Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Akif Y.'ye çarpıp, kaçtı. Polislerin uyarı ateşi açıp kovaladığı otomobil, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta refüjdeki yön levhalarına çarparak kaza yaptı. Gözaltına alınıp, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Volkan Ç.'nin 1,76 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Volkan Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmak hakkında işlem yapılıp bir süre ehliyetine el konulduğu belirlendi.
Ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru Mehmet Akif Y.'nin vücundunda kırıkların bulunduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
TrafikTrafik Şube MüdürlüğüAdana
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