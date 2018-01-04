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Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi

04 Ocak 2018 Perşembe 10:22
Alkollü içkilerde ÖTV artışı
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NTV ‘nin haberine göre; Maliye Bakanlığı, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini yeniden belirledi. Buna göre, alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votkanın asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Biranın asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş oldu.
Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak yansıması bekleniyor. Bu kapsamda 70’lik rakının fiyatının 4-4.5 lira artması ön görülüyor.

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Alkollü IçkiVergiÖTV
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