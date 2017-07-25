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Alkollü gençler bıçakla dehşet saçtı

Şanlıurfa'da, alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, belediye önünde bıçakla yoldan geçenlere dehşet saçtı. Vatandaşların tepki gösterdiği gençler, dövülerek polise teslim edildi

Alkollü gençler bıçakla dehşet saçtı

Şanlıurfa'da, alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, belediye önünde bıçakla yoldan geçenlere dehşet saçtı. Vatandaşların tepki gösterdiği gençler, dövülerek polise teslim edildi

25 Temmuz 2017 Salı 07:17
Alkollü gençler bıçakla dehşet saçtı
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ÖĞLEDEN sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen isimleri öğrenilemeyen 2 genç, ellerindeki bıçaklarla yoldan geçenleri korku dolu anlar yaşattı. Bıçaklarını sallayarak yoldan geçenlere korku salan gençleri görenler durumu polise bildirdi. Bu sırada belediye önünde toplanan bazı vatandaşlar ise yoldan geçenleri endişelendiren ve uyarılara rağmen bıçaklarını bırakmayan gençleri tekme tokat dövdü. Alkollü iki genç, bu sırada bölgeye gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Polis tarafından gözaltına ve hafif yaralı olan 2 genç, hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaAlkollü GençlerBıçaklı SaldırıPolis
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