Aliyev, Erdoğan'dan iki ilin MHP'ye bırakılmasını istemiş

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev, yerel seçimlere müdahale ederek Iğdır ve Kars'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) bırakılmasını istediği iddia edildi. Bu talep, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Iğdır ve Kars, Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı.

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı kapsamında ortak aday çıkarıldı. Kars'ta Çetin Nazik, Iğdır'da da İsa Yaşar Tezel, MHP'den aday oldu. AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında iki ilde MHP'nin adayı destekleyecek.

İTTİFAKTA ALİYEV İDDİASI

Gazete Duvar'da ye alan haberde, ismi açıklanmayan bir siyasetçi, Iğdır ve Kars'ın Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılmasının görünenden daha büyük boyut içerdiğini söyledi. Yine aynı siyasetçi, "Iğdır ve Kars'ı MHP'ye bırakın" talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den gelen bir talep olduğunu iddia etti.