Ali Türkşen, Meral Akşener’in partisine mi katılıyor

TWİTTER üzerinden kendisin takip eden bir kullanıcının “Albay, umarım Akşener sizi partiye davet etmez çünkü zati şahanelerinin FETÖ’yü öven videosunu izledim. Hatrınıza bile oy veremem Akşener’e” paylaşımını yapması üzerine Ali Türkşen, “Siz bilirsiniz. Bir eksik kalacağız, yapacak bir şey yok” ve “Ve geç kaldınız. Çoktan etti bile” ifadesini kullandı.
Ali Türkşen'in bu paylaşımı, Meral Akşener’den teklif geldiğini ve teklifi kabul ettiği şeklinde yorumlandı.
Kısa süre öncede bir röportajında “Davet geldiği takdirde kurulacak yeni partide aktif rol almayı düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt veren Türkşen, “Türkiye’nin hayrına olacak her türlü faaliyetin içinde yer almak benim için bir vatan borcudur. Böyle bir teklif geldiğinde şekli ve niteliğine göre bir karar verebilirim” demişti.
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