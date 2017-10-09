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Ali Türkşen, Meral Akşener’in partisine mi katılıyor

Eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, sosyal medya hesabından yeni parti kuran Meral Akşener’in kendisine teklif yaptığını açıkladı. Türkşen'in bir takipçisinin 'Sizin hatrınıza bile oy vermem Akşener'e' tweetine verdiği cevap Türkşen'in Akşener'in partisine katılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu

Ali Türkşen, Meral Akşener’in partisine mi katılıyor

Eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, sosyal medya hesabından yeni parti kuran Meral Akşener’in kendisine teklif yaptığını açıkladı. Türkşen'in bir takipçisinin 'Sizin hatrınıza bile oy vermem Akşener'e' tweetine verdiği cevap Türkşen'in Akşener'in partisine katılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu

09 Ekim 2017 Pazartesi 19:49
Ali Türkşen, Meral Akşener’in partisine mi katılıyor
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TWİTTER üzerinden kendisin takip eden bir kullanıcının “Albay, umarım Akşener sizi partiye davet etmez çünkü zati şahanelerinin FETÖ’yü öven videosunu izledim. Hatrınıza bile oy veremem Akşener’e” paylaşımını yapması üzerine Ali Türkşen, “Siz bilirsiniz. Bir eksik kalacağız, yapacak bir şey yok” ve “Ve geç kaldınız. Çoktan etti bile” ifadesini kullandı.

Ali Türkşen'in bu paylaşımı, Meral Akşener’den teklif geldiğini ve teklifi kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

Kısa süre öncede bir röportajında “Davet geldiği takdirde kurulacak yeni partide aktif rol almayı düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt veren Türkşen, “Türkiye’nin hayrına olacak her türlü faaliyetin içinde yer almak benim için bir vatan borcudur. Böyle bir teklif geldiğinde şekli ve niteliğine göre bir karar verebilirim” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali TürkşenMeral AkşenerEski SAT Komandosu
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