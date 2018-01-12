Ali Takavüt, bu akşam Alper Kutay ile Politika Kulisi'nde

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapılan kongresinde yeniden başkan seçilen Ali Takavüt, bu akşam saat 19.00'da başlayacak Alper Kutay ile Politika Kulisi'nin konuğu olacak. Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV(dimtv.tv)'de her Cuma ekranlarınıza gelen Politika Kulisi'nde geride kalan çalışmalarını ve 2019 seçimleri öncesi hedeflerini anlatacak olan Takavüt, "Milletvekili adayı olacak mısınız? CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı'nı hangi kriterlere göre belirleyeceksiniz?" gibi sorulara da yanıt verecek. Ak Parti ile MHP'nin seçim ittifakı yapma kararı almasının CHP'yi olumsuz etkileyip etkilemeyeceği gibi sorular da Takavüt'e yöneltilecek. Yaklaşık 60 dakika sürecek program inter aktif olacak ve gerek partililer gerekse vatandaşlar da sorularını 0 541 902 85 75 numaralı WhatsApp hattıyla Takavüt'e iletebilecek.