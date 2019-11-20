Ali Şen Cem Uzan'la yaptığı pazarlığı ilk kez açıkladı!

FENERBAHÇE'NİN eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansı, Fenerbahçe Beko'nun durumunu, "Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganını, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'in takımdan gönderilmesine kadar birçok konuda açıklama yaptı.

İşte Ali Şen'in açıklamalarının satır başları:

OĞUZ VE AYKUT TAKIMDAN NEDEN GÖNDERİLDİ?

Fenerbahçe'nin 1996 yılındaki kazandığı şampiyonluk çok ses getirir getirmesine ama şampiyonluğun hemen ardından takımın as oyuncularından Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ın takımdan gönderilmesi de futbol kamuoyunda aylarca, hatta yıllarca konuşulur. Kritik Trabzonspor maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe'de golleri atan bu iki oyuncu ne oldu da şampiyonluğun hemen akabinde takımdan gönderildi? Ali Şen, bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Günlerden perşembe ve Trabzonspor maçı da pazar günü. Şadan Kalkavan beni arıyor, ben de Bodrum'daki çiftlikteyim. Oğuz ve Aykut geliyor oraya. Konuşuyorlar bunlar ama ne konuştuklarını anlatmıyorum, hiç anlatmadım. Ben de sinirlendim Şadan'a. 'Ya Şadan, biz Fenerbahçe'yiz, istersen 5 Aykut, 5 Oğuz, 10 tane gol atsınlar, biz Fenerbahçe'yiz. 10-0, bütün mesuliyeti ben alırım. Sen bunlara hemen nasıl güle güle demedin?' 'Parreira gönderdi' dedi. Ona da güle güle, o da İstanbul'da kalsın."

"MAÇ GECESİ İKİNİZİ DE GÖNDERİYORUM DEDİM"

"Maç gecesi Rize Dedeman Oteli'nde futbolcuları akşam teker teker çağırdım. Soru sordum. Yani bir arkadaş demiş ki futbolcular garip falan filan, para konusu var işte. Tam anlatmıyorum, çünkü ikisini de beğeniyorum. İkisini beraber çağırdım son. Gece 00.00 ve ertesi gün maç var. Berabere kalsak Trabzon şampiyon, yenersek son iki maçı da biz alırsak biz şampiyonuz. Şimdi 'İkiniz.' dedim, 'Yarın beşer tane gol atsanız ve maçı biz 10-0 kazansak da ikinizi de gönderiyorum" dedim.

"Biz şimdi Trabzonspor'u yendik. Bizim taraftarlar ve bizim kongre üyeleri Şadan'a diyorlar ki 'Oğuz'la Aykut'u gönderecek kimse yok kulüpte.' Şadan da televizyonda canlı yayında diyor ki 'Ben varken Oğuz ve Aykut'u kimse gönderemez.' Başkan kim? Ben, Ali Şen."

"AYKUT KOCAMAN 'BEN FAZLA SEVİNEMEDİM TRABZONLULAR ÜZÜLDÜ' DEDİ'"

"Ve de döndük İstanbulspor, arkadan da Vanspor'u yendik, şampiyon olduk. Bir mekanda şampiyonluk kutlaması yapıyoruz. Benim ellerimden biri Aykut'ta biri Oğuz'da. Bazı arkadaşlar diyorlar ki 'Madem kovdun onlarla ne işin var?' Hayır, onlar da kutlama yapacak. Onlar da maçın, galibiyetin, şampiyonluğun tadını alacak. Meğersem tat almamış Aykut. Aykut diyor ki 'Ben sevinemedim fazla. Çünkü Trabzonlu futbolcular üzüldü.' Çok büyük bir sebeptir o. Ve Aykut'un bunu demesini centilmenlikle ilgili yazdılar, böyle bir şey olabilir mi? Yani maaş aldığın, para aldığın, bağlı olduğun Fenerbahçe'de milyonlarca Fenerbahçe taraftarı üzülürse zararı yok mu? Senin görevin olan gol atmaktır. Senin görevin, santrfor oynuyorsun takımı şampiyon yapmaktır. Yapıyorsun, gol atıyorsun fakat onlar üzülüyor diye sen sevinmiyorsun. Bu kandırmaca değildir de nedir? Olmaz böyle şey. He ana sebep bu değildi. Onlar benim kendilerini göndereceğimi biliyordu. İkisi de beni iyi tanıyor. Tabii bekliyorlar şimdi ne olacak. 'Hiç beklemenize falan gerek yok, gidiyorsunuz.' dedim."Ali Şen, bu iki oyuncuyla birlikte bir diğer futbolcu Emre Aşık'ı bonservisleriyle İstanbulspor'a verir ve alışılagelmişin dışında İstanbulspor yönetimiyle futbolcuların alacağı paranın pazarlığını da yapar. Şen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Bunu da ilk defa burada söyleyeceğim. Bizim Bodrum'daki çiftliğe Cem Uzan ve Hakan Uzan geldi. 'Size Oğuz, Aykut ve Emre'yi veriyorum. Fenerbahçe'ye bonservis için 5 milyon dolar nakit ve hemen. Ayrıca benim 1 ve 2. kaptanım geliyor, onlara da şu kadar vereceksiniz yoksa vermiyorum çocukları' dedim. Her ikisinin daha fazla para alması için 1 saat uğraştım. Bunlar hayatlarının en büyük parasını Cem Uzan'dan aldılar, Ali Şen'in gayretinden dolayı."

YENİDEN BAŞKAN ADAYI OLUR MU?

Camia bir kez daha "Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganı etrafında birleşirse, yeniden aday olur mu sorusuna ise Şen, "İstemem yan cebime koyun tarzı adamlardan değilim. İkincisi, bugüne kadar bir şey söyleyip de yerine getirmediğim bir konu olmadı. Ben iki defa başkan oldum. İkisinde de benim gelmeme gerek yoktu. Taraftar her maçta 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye bağırıyordu. Zaten kantara benim binmeme gerek yoktu ama ben kantara bindim. Kantar yine şampiyon tarttı. Şimdi olur mu? 80 yaş bana müsaade etmez, olmaz… Bugün başkan Ali Koç'u en fazla destekleyenlerin başında ben geliyorum biliyorsunuz. Kongre günü de kongreden evvel de. Yoksa baştan söylerdim, bende öyle bir niyet olsa 'Şunu yanlış yapıyorsunuz bunu yanlış yapıyorsunuz, siz gidin ben geleceğim.' derdim. Muhalefet zor iş. 'Sen git ben geleceğim.' Ben bunları Emin Cankurtaran'a diyordum, dev gibi adamdı o zaman. Bilmiyorsun, dışarı git diyorsun. Kim gelecek? Ben geleceğim. Ben geleceğim çünkü ben daha iyi biliyorum. Sen kötüsün ben iyiyim. Sen aptalsın ben akıllıyım (Gülüyor). Zor iş."

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZSA KOÇ İLE DEVAM EDİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Ali Şen kötü geçen geçen sezonun ardından bu sezon ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyor. Efsane başkan, "Şimdi Ali Koç, geçen sezon basketbol iyi, futbol çok kötü. Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart. Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.