Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde korkutan yangın
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti
GÜNDEM 03.11.2019, 17:28
MAMAK Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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