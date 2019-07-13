Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ilk kez yan yana görüntülendi

YENİ parti iddiaları ile gündemde olan eski bakan Ali Banacan ve eski Başkan Ahmet Davutoğlu ilk kez yan yana görüntülendi. Babacan ve Davutoğlu, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP'li eski vekil Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Ankara'daki cenazesine katıldı. İki siyasetçi cenaze sırasında karşılaşırken tokalaşmaları dikkat çekti.Yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen Ali Babacan, cenaze töreninde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve diğer siyasilerle tokalaştı. Cenazeye Fırat'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, İsmet Yılmaz, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve bazı milletvekilleri katıldı.