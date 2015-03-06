Ali Babacan Saray'a çıkacak

İŞTE Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Şu anda dolar, euro, faizi etraflıca ele alınca, burada faiz lobisinin malum çalışması var. Son gelişmeler parite konusudur. Şu anda faiz lobisi veya dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler.

TCMB Başkanı Erdem Başçı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın talepleri var, ABD dönüşü kendileriyle konuşacağız.